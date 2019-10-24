Motorola анонсировала для России недорогой смартфон с отличной камерой
Помимо неё бренд анонсировал смартфоны Motorola One Macro и Moto E6 Play. Первый имеет макрообъектив, способный приближать объекты в пять раз. Фокусироваться он может на расстоянии два сантиметра от предмета съёмки. Устройство получило большой аккумулятор, 6,2-дюймовый HD+ дисплей, процессор MediaTek Helio Helio P70, 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти. Продаваться будет по цене 199 евро.
Moto E6 Play представляет собой бюджетный аппарат с 13-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором на 3000 мАч. Стоимость смартфона составит 109 евро.
Однако интереснее всего, конечно, модель Moto G8 Plus, которая выйдет в России. Камера у неё имеет основной датчик на 48 Мп с «Ночным режимом», сенсор глубины и эксклюзивную сверхширокоугольную экшн-камеру. «Фронталка» у смартфона оснащена 25-мегапиксельным датчиком изображения.
Экран Moto G8 Plus имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешение FHD+. Ёмкость аккумулятора устройства равна 4000 мАч, потому батарея обеспечивает 40 часов автономной работы. Заявлен процессор Qualcomm Snapdragon 665. В наличии также и поддержка быстрой зарядки.
Новинка будет работать на операционной системе Android 9 Pie. Представлена в двух цветах — синем и розовом. Смартфон имеет водозащиту.
Moto G8 Plus оценён в 269 евро. Однако российские цены и дата начала продаж будут известны позднее.