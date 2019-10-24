Motorola анонсировала для России недорогой смартфон с отличной камерой

Однако интереснее всего, конечно, модель Moto G8 Plus, которая выйдет в России. Камера у неё имеет основной датчик на 48 Мп с «Ночным режимом», сенсор глубины и эксклюзивную сверхширокоугольную экшн-камеру. «Фронталка» у смартфона оснащена 25-мегапиксельным датчиком изображения.

Экран Moto G8 Plus имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешение FHD+. Ёмкость аккумулятора устройства равна 4000 мАч, потому батарея обеспечивает 40 часов автономной работы. Заявлен процессор Qualcomm Snapdragon 665. В наличии также и поддержка быстрой зарядки.