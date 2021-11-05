Motorola без шума выпустила новый бюджетный смартфон с 40-часовой автономностью и 48-Мп камерой

Motorola Moto E30 работает на процессоре Unisoc T700, оснащён IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением 720p+ и частотой обновления 90 Гц. В системе камер у смартфона установлен 48-Мп датчик. Эта камера может записывать видео качеством 1080p и 30 fps. В системе есть пара модулей: для макросъёмки разрешением 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Селфи-камера представлена датчиком на 8 Мп.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Motorola обещает более 40 часов автономности. Также у аппарата есть сканер отпечатков пальцев на задней панели, разъём для наушников 3,5 мм и защита от влаги по стандарту IP52. Корпус телефона сделан из пластика.

Минус смартфона — всего 2 ГБ оперативной памяти. Также у него нет NFC-модуля.

Motorola Moto E30 стоит 100 евро.