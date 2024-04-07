Motorola Edge 50 Pro в Европе будет стоит почти на 60% больше, чем в Индии

Motorola Edge 50 Pro в Европе будет стоит почти на 60% больше, чем в ИндииЗапуск Moto Edge 50 Pro в ЕС не за горами
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В то время как для индийских пользователей стартовая цена на вариант с 8 ГБ ОЗУ составляет около 398 евро, европейцы могут столкнуться с повышением цены почти на 60%. Такая разница в цене наверняка вызовет недоумение, особенно если учесть, что телефон относится к среднему классу.
Edge 50 Pro имеет следующие характеристики:
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6,7-дюймовый изогнутый pOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+.
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SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в паре с до 12 ГБ оперативной памяти
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Система из трех камер, включающая 50-Мп основной сенсор с OIS, 10-Мп телеобъектив с 3-кратным зумом и 13-Мп ультраширокоугольный объектив.
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Аккумулятор емкостью 4 500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 125 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.
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Android 14 с гарантированными обновлениями до Android 17.