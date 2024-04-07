Motorola Edge 50 Pro в Европе будет стоит почти на 60% больше, чем в Индии

В то время как для индийских пользователей стартовая цена на вариант с 8 ГБ ОЗУ составляет около 398 евро, европейцы могут столкнуться с повышением цены почти на 60%. Такая разница в цене наверняка вызовет недоумение, особенно если учесть, что телефон относится к среднему классу.

Edge 50 Pro имеет следующие характеристики: