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Опубликовано 07 апреля 2024, 21:00
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Motorola Edge 50 Pro в Европе будет стоит почти на 60% больше, чем в Индии

Запуск Moto Edge 50 Pro в ЕС не за горами
Motorola Edge 50 Pro, недавно представленный в Индии, готовится к дебюту в Европе в середине апреля. Утечки говорят о том, что одна конфигурация (12 ГБ + 256 ГБ) будет стоить 699 евро — значительная наценка по сравнению с Индией.
Motorola Edge 50 Pro в Европе будет стоит почти на 60% больше, чем в Индии

© Motorola

В то время как для индийских пользователей стартовая цена на вариант с 8 ГБ ОЗУ составляет около 398 евро, европейцы могут столкнуться с повышением цены почти на 60%. Такая разница в цене наверняка вызовет недоумение, особенно если учесть, что телефон относится к среднему классу.

Edge 50 Pro имеет следующие характеристики:

  • 6,7-дюймовый изогнутый pOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+.

  • SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в паре с до 12 ГБ оперативной памяти

  • Система из трех камер, включающая 50-Мп основной сенсор с OIS, 10-Мп телеобъектив с 3-кратным зумом и 13-Мп ультраширокоугольный объектив.

  • Аккумулятор емкостью 4 500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 125 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

  • Android 14 с гарантированными обновлениями до Android 17.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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