Motorola Edge 70 Pro засветился в тестах Geekbench

Опубликовано 15 апреля 2026, 15:161 мин.
Motorola Edge 70 Pro засветился в тестах GeekbenchПроцессор и объём памяти
Скоро свет увидит новый Motorola Edge 70 Pro. Так, в Сети нашли результаты его испытаний в бенчмарке Geekbench.
Судя по данным, внутри установлен MediaTek Dimensity 8500. В тесте телефон набрал 1727 баллов в одноядерном режиме и 6563 — в многоядерном.
Оперативной памяти будет 12 ГБ. Работать смартфон будет на Android 16.
Смартфон получит изогнутый экран, обновлённый блок камер и необычную «отделку»: тканевый синий, оливковый и белый под мрамор.
Ожидается, что камера получит матрицу Sony и «суперзум». Аккумулятор, вероятно, вырастет до 6500 мА·ч с зарядкой 90 ватт.
Цена пока неизвестна.