Motorola Edge 70 Pro засветился в тестах Geekbench

Судя по данным, внутри установлен MediaTek Dimensity 8500. В тесте телефон набрал 1727 баллов в одноядерном режиме и 6563 — в многоядерном.

Оперативной памяти будет 12 ГБ. Работать смартфон будет на Android 16.

Смартфон получит изогнутый экран, обновлённый блок камер и необычную «отделку»: тканевый синий, оливковый и белый под мрамор.

Ожидается, что камера получит матрицу Sony и «суперзум». Аккумулятор, вероятно, вырастет до 6500 мА·ч с зарядкой 90 ватт.

Цена пока неизвестна.