Motorola готовит доступную альтернативу флагману Samsung

Что касается внешнего вида, то Motorola Edge Plus будет непохож на своего конкурента. У новинки и рамки будут потолще, и фронтальная камера расположена в вырезе экрана слева, а не по центру. Сказать что-либо об основной камере устройства нельзя, так как инсайдер опубликовал изображение только передней панели.

Никаких характеристик он тоже не называл. Однако если Motorola Edge Plus хочет быть альтернативой Galaxy Note10, то аппарату нужны достаточно высокие параметры.

Напомним, в феврале Samsung должна представить уже новые флагманы — Galaxy S20.