Motorola готовит мощный и дешёвый смартфон с большим аккумулятором

Источник указывает, что на фото запечатлено новое устройство от Motorola. На экране у него отражены характеристики. Видимо, это что-то вроде рекламного баннера. Согласно нему, Moto G8 Play имеет HD+ дисплей диагональю 6,2 дюйма, тройную основную камеру с искусственным интеллектом (один из датчиков со сверхширокоугольным объективом), восьмиядерный процессор с частотой 2 ГГц, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и фронтальную камеру на 8 Мп.

Аппарат должны представить 24 октября для бразильского рынка. Журналисты предполагают, что в качестве основной платформы для Moto G8 Play выступит MediaTek Helio P60.