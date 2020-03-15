Motorola готовит новый смартфон с изогнутым экраном и большим аккумулятором

Также понятно, что Motorola Edge получит 3,5 мм разъём для наушников. Что касается камеры, то смартфон оснастят 64-мегапиксельным основным датчиком, 16-Мп широкоугольным модулем, а также телефото-камерой на 8 Мп.

Устройство будет иметь экран с частотой обновления 90 Гц, которую можно будет изменить на 60 Гц. В дисплее разместят вырез под фронтальную камеру разрешением 25 Мп. Диагональ экрана, кстати, составит 6,67 дюйма.

Работать Motorola Edge будет на процессоре Snapdragon 765 SoC. Аккумулятор у него имеет ёмкость 4500 мАч, что является неплохим показателем.

Когда новинку представят официально, пока неизвестно. Но скорее всего, ждать осталось недолго.