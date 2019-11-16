Телефоны
Сегодня 15:53
Motorola готовит улучшенную версию раскладушки Razr 2019
С поддержкой 5G
Представитель компании Lenovo, владеющей брендом Motorola, поделился планами относительно недавно вышедшей раскладушки с гибким экраном Razr. Похоже, пользователям стоит ждать улучшенную версию устройства.
Она будет поддерживать работу в сетях пятого поколения. Правда, первыми испытать её смогут только жители Китая. Журналисты предположили, что в основе улучшенной модели будет лежать процессор Snapdragon 735 со встроенным 5G-модемом. Представить новую версию Razr могут уже в январе или феврале следующего года.
Также представитель Lenovo снова выразил уверенность компании в долговечности смартфона. Отмечается, что Razr лишён недостатков других устройств с гибкими экранами. По словам топ-менеджера, основной дисплей раскладушки выдерживает не менее 100 000 циклов раскрытия и закрытия.