Motorola готовит улучшенную версию раскладушки Razr 2019

Она будет поддерживать работу в сетях пятого поколения. Правда, первыми испытать её смогут только жители Китая. Журналисты предположили, что в основе улучшенной модели будет лежать процессор Snapdragon 735 со встроенным 5G-модемом. Представить новую версию Razr могут уже в январе или феврале следующего года.

Также представитель Lenovo снова выразил уверенность компании в долговечности смартфона. Отмечается, что Razr лишён недостатков других устройств с гибкими экранами. По словам топ-менеджера, основной дисплей раскладушки выдерживает не менее 100 000 циклов раскрытия и закрытия.