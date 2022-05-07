Motorola кардинально изменит внешний вид следующей гибкой раскладушки. В сеть утекло фото

Первый современный Razr был анонсирован в 2019 году, а его версия с поддержкой 5G вышла в сентябре 2020 года. Источники пишут, что третье поколение складного смартфона Motorola носит кодовое название Maven и может похвастаться первоклассными характеристиками и новым внешним видом. А вот и само фото: