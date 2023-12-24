Motorola Moto G34: Snapdragon 695, дисплей 120 Гц и многое другое всего за 140 долларов

6,5-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением HD+ может похвастаться вырезом по центру для 16-Мп фронтальной камеры и двойными динамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Сзади Moto G34 демонстрирует свои фотографические способности с помощью 50-Мп основной камеры, дополненной 2-Мп макрообъективом и светодиодной вспышкой. Предлагая единственную конфигурацию из 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, устройство также оснащено слотом для карт microSD для расширения памяти.

Аккумулятор емкостью 5 000 мАч с 18-ваттной зарядкой обеспечит вас энергией в течение всего дня, если верить компании. Moto G34 работает на последней версии Android 14 с фирменным интерфейсом Moto MYUI 6.0.

Moto G34 доступен в черном и ярком синем цветах по цене 999 CNY (всего около $ 140) в Китае, а глобальный релиз ожидается в 1 квартале 2024 года.