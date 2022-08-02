Motorola отменила презентацию нового флагмана за несколько часов до начала

Информацией поделился генеральный директор Lenovo Mobile Чен Цзинь (для справки, Lenovo приобрела мобильное подразделение Motorola в 2014 году). Объявление топ-менеджера очень краткое и не раскрывает никаких подробностей относительно того, почему мероприятие отменяется в самый последний момент. Также нет упоминания о возможном переносе. Цзинь просто выразил благодарность за общественный интерес и поддержку новых устройств Motorola и предложил пользователям следить за обновлениями на официальной странице.

Журналисты предположили, что отмена произошла из-за роста геополитической напряжённости, усугублённой планами Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, посетить Тайвань.