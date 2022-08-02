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Motorola отменила презентацию нового флагмана за несколько часов до начала

Возможно, из-за ожидаемого прилёта Пелоси на Тайвань
Сегодня, 2 августа, Motorola должна была представить новую гибкую раскладушку Razr 2022. Для компании было важно сделать это до 10 августа — дня презентации Samsung, на которой состоится релиз главного конкурента Galaxy Z Flip 4. Однако Motorola почему-то отменила сегодняшнее мероприятие за несколько часов до его начала.
Motorola отменила презентацию нового флагмана за несколько часов до начала

Информацией поделился генеральный директор Lenovo Mobile Чен Цзинь (для справки, Lenovo приобрела мобильное подразделение Motorola в 2014 году). Объявление топ-менеджера очень краткое и не раскрывает никаких подробностей относительно того, почему мероприятие отменяется в самый последний момент. Также нет упоминания о возможном переносе. Цзинь просто выразил благодарность за общественный интерес и поддержку новых устройств Motorola и предложил пользователям следить за обновлениями на официальной странице.

Журналисты предположили, что отмена произошла из-за роста геополитической напряжённости, усугублённой планами Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, посетить Тайвань.

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