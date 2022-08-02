Motorola отменила презентацию нового флагмана за несколько часов до начала

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Motorola отменила презентацию нового флагмана за несколько часов до началаВозможно, из-за ожидаемого прилёта Пелоси на Тайвань
Сегодня, 2 августа, Motorola должна была представить новую гибкую раскладушку Razr 2022. Для компании было важно сделать это до 10 августа — дня презентации Samsung, на которой состоится релиз главного конкурента Galaxy Z Flip 4. Однако Motorola почему-то отменила сегодняшнее мероприятие за несколько часов до его начала.
Информацией поделился генеральный директор Lenovo Mobile Чен Цзинь (для справки, Lenovo приобрела мобильное подразделение Motorola в 2014 году). Объявление топ-менеджера очень краткое и не раскрывает никаких подробностей относительно того, почему мероприятие отменяется в самый последний момент. Также нет упоминания о возможном переносе. Цзинь просто выразил благодарность за общественный интерес и поддержку новых устройств Motorola и предложил пользователям следить за обновлениями на официальной странице.
Журналисты предположили, что отмена произошла из-за роста геополитической напряжённости, усугублённой планами Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, посетить Тайвань.