Motorola подала в суд на блогеров и соцсети за критику устройств

Опубликовано 17 апреля 2026, 18:03
Motorola подала в суд на блогеров и соцсети за критику устройствВ Индии
Motorola подала иск в суд индийского Бангалор. Ответчики — соцсеть X, YouTube, а также десятки блогеров, снимающих обзоры на технику. Motorola обвиняет их в распространении «ложной и порочащей информации о своих устройствах».
© Motorola
Компания требует навсегда запретить публиковать то, что она считает ложными или оскорбительными отзывами, видео, комментариями и призывами к бойкоту. В иске перечислены сотни постов, включая ролики о проблемах с телефонами и возгораниях. Как пишут СМИ, под удар попадают и «просто нелестные пользовательские отзывы».
Один из ответчиков рассказал: в посте, который Motorola сочла ложным, описывался реальный случай, который блогер проверил лично. Более того, компания тогда же заменила бракованное устройство.
Сам процесс пока продолжается.