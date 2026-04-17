Motorola подала в суд на блогеров и соцсети за критику устройств

Компания требует навсегда запретить публиковать то, что она считает ложными или оскорбительными отзывами, видео, комментариями и призывами к бойкоту. В иске перечислены сотни постов, включая ролики о проблемах с телефонами и возгораниях. Как пишут СМИ, под удар попадают и «просто нелестные пользовательские отзывы».

Один из ответчиков рассказал: в посте, который Motorola сочла ложным, описывался реальный случай, который блогер проверил лично. Более того, компания тогда же заменила бракованное устройство.

Сам процесс пока продолжается.