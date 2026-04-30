Motorola представила новые складные смартфоны Razr: теперь есть и «книжный» формат

Motorola представила новые складные смартфоны Razr: теперь есть и «книжный» форматБез откровений, но хорошее продолжение серии
«Горизонтальная» Razr Fold получила внешний экран 6,6 дюйма и внутренний дисплей 8,1 дюйма. Она поддерживает стилус, но его нужно покупать отдельно. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Также у него батарея на 6000 мА·ч и быстрая зарядка. Цена устройства — около 1900 долларов.
Помимо этого, Motorola представила три раскладушки.
Роль флагмана заняла раскладушка Razr Ultra за $1 500, которая выделяется 4-дюймовым внешним экраном, основным дисплеем на 5 000 нит и процессором Snapdragon 8 Elite. Это устройство получило защиту Gorilla Glass Ceramic 3 и обладает аккумулятором на 5 000 мАч с поддержкой 68-ваттной зарядки.
Среднюю позицию занимает Razr+ стоимостью $1 100. У него чуть меньший 6,9-дюймовый внутренний экран и менее производительный Snapdragon 8s gen 3. Аккумулятор здесь также скромнее — 4 500 мАч при зарядке 45 Вт, но, как и во всей линейке, здесь присутствует беспроводная зарядка.
Замыкает серию базовый Razr за $800. Ради экономии производитель установил в него MediaTek Dimensity 7450X и уменьшил внешний экран до 3,6 дюймов. Интересно, что батарея у него больше, чем у «плюс-версии» (4 800 мАч), хотя скорость проводной зарядки ограничена 30 ваттами.