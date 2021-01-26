Motorola представила новый антикризисный флагманский смартфон

Motorola рассказала, что процессор Snapdragon 870 набирает в Antutu 680 826 баллов. По сравнению со Snapdragon 865 новая платформа демонстрирует 10-процентный прирост производительности.

Смартфон Edge S оборудован аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и 6,79-дюймовым экраном частотой обновления 90 Гц. Устройство оснащено основной камерой в прямоугольном блоке. Главный датчик тут 64-Мп, дополняют его ультраширокоугольный модуль на 16 Мп, макрокамера на 2 Мп и датчик ToF. Фронтальная камера смартфона получила два датчика — на 16 Мп и 8 Мп (ультраширик). У телефона есть поддержка 5G.

Версия Motorola Edge S с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит 1999 юаней (около 23 тысяч рублей), версия 8 ГБ + 128 ГБ — 2399 юаней (около 28 тысяч рублей), версия 8 ГБ + 256 ГБ — 2799 юаней (около 33 тысяч рублей).