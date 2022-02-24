Motorola представила первый флагман на процессоре Snapdragon 8 Gen1 для России

Смартфон получил 6,7-дюймовый pOLED-экран с частотой обновления от 60 Гц до 144 Гц — в зависимости от типа показываемого контента. Селфи-камера тут представлена 60-мегапиксельным датчиком изображения.

В основной камере установлены модули на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS) и размером пикселя в 2 микрометра, 50 Мп (ультраширик + макро) и сенсор глубины. Оптического зума у модели нет. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой 68-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной. Смартфон может зарядиться более чем на 50% за 15 минут.