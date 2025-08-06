Motorola представила раскладушку Razr 2025 с кристаллами Swarovski

Опубликовано 06 августа 2025, 16:161 мин.
Motorola представила раскладушку Razr 2025 с кристаллами SwarovskiИ наушники в стиле Ice Melt
Motorola анонсировала коллекцию Brilliant Collection — специальный выпуск устройств, созданный в сотрудничестве с Swarovski. В набор входят складной Razr 2025 и беспроводные наушники Moto Buds Loop, выполненные в новом цвете Pantone Ice Melt.
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Смартфон Razr 2025 в этой версии украшен 35 кристаллами Swarovski, включая один крупный с 26 гранями на шарнире. Задняя панель напоминает стёганную кожу, а кнопки громкости выполнены в кристальном стиле. Модель оснащена большим внешним экраном и узкими рамками. В комплект входит прозрачная сумка через плечо. Стоимость набора — $999,99, при том что обычный Razr стоит $599,99 и работает на чипе Dimensity 7400X.
Наушники Moto Buds Loop также выполнены в цвете Ice Melt и украшены кристаллами на дужках. Это открытые наушники с поддержкой режима прозрачности, настроенные совместно с Bose. Время автономной работы — до 37 часов.
Продажи стартуют 7 августа.