Motorola представила раскладушку Razr 2025 с кристаллами Swarovski

Смартфон Razr 2025 в этой версии украшен 35 кристаллами Swarovski, включая один крупный с 26 гранями на шарнире. Задняя панель напоминает стёганную кожу, а кнопки громкости выполнены в кристальном стиле. Модель оснащена большим внешним экраном и узкими рамками. В комплект входит прозрачная сумка через плечо. Стоимость набора — $999,99, при том что обычный Razr стоит $599,99 и работает на чипе Dimensity 7400X.