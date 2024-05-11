Motorola представила среднебюджетный Moto G Stylus 5G (2024). У него есть стилус

Опубликовано 11 мая 2024, 22:30
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Motorola представила среднебюджетный Moto G Stylus 5G (2024). У него есть стилусДа, как у Samsung
Motorola представила Moto G Stylus 5G (2024), телефон среднего класса со встроенным стилусом — редкость в своем ценовом диапазоне. Он, если вы вдруг забыли, позволяет рисовать, писать и редактировать фотографии с высокой точностью. Но есть ли в этом телефоне что-то большее?
© Motorola
Moto G Stylus может похвастаться дизайном в двух цветах: Caramel Latte (кремовый) и Scarlet Wave (красный). 6,7-дюймовый pOLED-дисплей обеспечивает частоту обновления 120 Гц и 1200 нит.
Внутри находится процессор Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ (с возможностью расширения до 2 ТБ). Система камер включает 50-Мп основной сенсор с OIS, 13-Мп ультраширокоугольный объектив и 32-Мп камеру для селфи.
Питает устройство аккумулятор емкостью 5000 мАч с 30 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядки. Кроме того, телефон работает под управлением последней версии Android 14. Все это за $ 399,99. Смартфон будет доступен с 30 мая.
Источник:Gizchina
Автор:Максим Многословный
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