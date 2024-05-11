Motorola представила среднебюджетный Moto G Stylus 5G (2024). У него есть стилус

Да, как у Samsung

Motorola представила Moto G Stylus 5G (2024), телефон среднего класса со встроенным стилусом — редкость в своем ценовом диапазоне. Он, если вы вдруг забыли, позволяет рисовать, писать и редактировать фотографии с высокой точностью. Но есть ли в этом телефоне что-то большее?