Motorola придумала часы, что превращаются в смартфон

Опубликовано 07 августа 2026, 19:431 мин.
Motorola придумала часы, что превращаются в смартфонНовый патент
Motorola запатентовала устройство, которое совмещает в себе смарт-часы и смартфон. Идея заключается в гибком экране.
© xleaks7 / BurnPlate
В режиме часов устройство оборачивают вокруг запястья экраном наружу. Две его части удерживаются магнитами. Если снять устройство и распрямить его, оно превращается в смартфон. Более того, две половины корпуса можно разъединить и соединить рядом друг с другом.
Но до появления такого гаджета на рынке ещё далеко. Устройство, как пишут СМИ, может вполне быть пока слишком толстым и тяжёлым для постоянного ношения на руке. И не забываем, что речь пока идёт только о патенте.