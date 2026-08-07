Телефоны
Опубликовано 07 августа 2026, 19:43
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Motorola придумала часы, что превращаются в смартфон

Новый патент
Motorola запатентовала устройство, которое совмещает в себе смарт-часы и смартфон. Идея заключается в гибком экране.
Motorola придумала часы, что превращаются в смартфон

© xleaks7 / BurnPlate

В режиме часов устройство оборачивают вокруг запястья экраном наружу. Две его части удерживаются магнитами. Если снять устройство и распрямить его, оно превращается в смартфон. Более того, две половины корпуса можно разъединить и соединить рядом друг с другом.

Motorola придумала часы, что превращаются в смартфон

© xleaks7 / BurnPlate

Но до появления такого гаджета на рынке ещё далеко. Устройство, как пишут СМИ, может вполне быть пока слишком толстым и тяжёлым для постоянного ношения на руке. И не забываем, что речь пока идёт только о патенте.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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