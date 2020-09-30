Motorola привезла в Россию первый смартфон для отечественных сетей 5G

О том, что Motorola Edge+ будет поддерживать миллиметровый диапазон, выделенный для строительства сетей пятого поколения в России, ранее сообщала компания МТС.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 865. Оснащён экраном диагональю 6,7 дюйма. Разрешение дисплея составляет 1080 x 2340 пикселей, а частота обновления — 90 Гц. Основная камера у аппарата четверная. Включает в себя модули на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS), на 8 Мп (телефото, трёхкратный зум), на 16 Мп (ультраширик) и TOF 3D (датчик глубины). Селфи-камера тут 25-Мп, широкоуголка.

Motorola Edge+ имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, беспроводной 15-Вт зарядки и обратной беспроводной 5-Вт зарядки. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты.

В России купить Motorola Edge+ можно будет только в магазинах МТС. До 5 ноября будет доступна рассрочка — по 2222 рубля в месяц. Полная стоимость смартфона составляет 79 990 рублей. В России будет предлагаться в одном сером цвете и только с одним слотом под SIM-карту.