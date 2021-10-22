Motorola привезла в Россию смартфон с 5000 мАч, NFC и камерой на 48 Мп всего за 10 тысяч рублей

У смартфона установлена система камер из четырёх модулей. Основной датчик изображения тут — 48-Мп. Есть сверхширокоугольный объектив, специальная камера Macro Vision для съёмки объектов с близкого расстояния, датчик глубины.

moto g20 имеет экран диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Motorola утверждает, что смартфон может работать более двух дней без подзарядки.

У модели есть поддержка NFC для бесконтактной оплаты. Смартфон работает под управлением Android 11.

moto g20 будет доступен в двух цветах: «Морской бриз» и «Розовый фламинго». Купить его можно только в интернет-магазине «Ситилинк». Рекомендованная розничная цена составляет 11 990 рублей, но до 31 октября moto g20 будет стоить 9 990 рублей.