Motorola раскрыла характеристики Edge 70 Pro+ перед выходом

Экран — 6,8 дюйма, AMOLED, с разрешением Full HD+, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Основная камера тройная: широкоугольный объектив на 50 мегапикселей, сверхширокоугольный тоже на 50 мегапикселей с автофокусом и перископный телеобъектив на 50 мегапикселей с 3,5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера также 50 мегапикселей.

Ёмкость батареи — 6500 мА·ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка 90 Вт и беспроводная 15 Вт. Телефон защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также соответствует военному стандарту MIL-STD 810H. Есть стереодинамики с Dolby Atmos, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6E и GPS.