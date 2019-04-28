Motorola рассекретила внешность новой раскладушки с гибким экраном

На изображениях видно, что смартфон получился довольно длинным. Однако, если его сложить пополам, габариты получаются более привычными. Помимо самого устройства Motorola продемонстрировала коробку: она имеет необычный дизайн. Также интересна комплектация. Вместе со смартфоном будут продаваться защитная накладка на дисплей, док-станция, блок питания, наушники с переходником на 3,5 мм.

В сети ходят слухи, что новый смартфон будет работать на среднем процессоре, предположительно Snapdragon 710, с 4 или 6 ГБ оперативной памяти, и 64 или 128 ГБ встроенной. Ёмкость аккумулятора составит 2730 мАч.

Пока дата выпуска Moto RAZR 2019 неизвестна. Но журналисты предполагают, что случится это уже скоро.