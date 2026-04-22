Motorola расширила доступ к бета-тесту Android 17

Опубликовано 22 апреля 2026, 11:361 мин.
Motorola расширила доступ к бета-тесту Android 17Для моделей Razr и Edge
Motorola расширила программу бета-тестирования Android 17 и добавила поддержку ещё нескольких смартфонов. Теперь раннюю версию системы могут опробовать владельцы Razr Plus 2025, Razr Plus 2024 и Edge 50 Ultra. В части стран они известны как Razr 50 Ultra и Razr 60 Ultra.
До этого к бете Android 17 допустили ограниченное число устройств — например, Moto Edge (2025) и модели серии Moto G.
Принять участие в бета-тесте можно в нескольких регионах, включая США, Европу, Индию, Латинскую Америку и Бразилию. Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Motorola, добавить данные своего устройства и отправить запрос на участие. После одобрения обновление приходит автоматически.