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Motorola решила продавать Razr по завышенной цене за пределами США
В Европе точно
Недавно Motorola представила перерождение легендарной раскладушки Razr. Как и все смартфоны с гибким экраном, устройство получилось недешёвым. В день анонса стало известно, что в США модель будет стоить примерно $1500. Теперь выясняется, что в других странах ценах окажется ещё выше.
Об этом пишет ресурс LetsGoDigital. Журналисты издания смогли где-то добыть информацию по продажам в Швеции. Оказалось, что в этой стране Motorola планирует продавать Razr за 1680 евро (около $1857). Это намного дороже, чем в США. За $357 вполне можно приобрести смартфон среднего класса.
Но надо учитывать, что Швеция — довольно дорогая страна. Возможно в других регионах цена будет ниже.
Напомним, продажи Motorola Razr должны начаться в странах Европы в декабре. В США они стартуют с января-февраля следующего года.