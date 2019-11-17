Motorola решила продавать Razr по завышенной цене за пределами США

Об этом пишет ресурс LetsGoDigital. Журналисты издания смогли где-то добыть информацию по продажам в Швеции. Оказалось, что в этой стране Motorola планирует продавать Razr за 1680 евро (около $1857). Это намного дороже, чем в США. За $357 вполне можно приобрести смартфон среднего класса.

Но надо учитывать, что Швеция — довольно дорогая страна. Возможно в других регионах цена будет ниже.

Напомним, продажи Motorola Razr должны начаться в странах Европы в декабре. В США они стартуют с января-февраля следующего года.