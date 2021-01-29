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Сегодня 13:52
Motorola тоже показала дистанционную беспроводную зарядку для смартфонов
Вслед за Xiaomi
Сегодня Xiaomi представила новую технологию зарядки Mi Air Charge, которая позволяет удалённо заряжать смартфоны и другие устройства без проводов или зарядных подставок. Motorola тоже показала свою дистанционную беспроводную зарядку.
Технология дочерней компании Lenovo позволяет заряжать устройства на расстоянии в один метр, при условии, что между электронным девайсом и зарядкой не находятся никакие предметы.
Работу технологии Motorola продемонстрировала на видео.
На нём два смартфона Motorola Edge (скорее всего, модифицированные), размещены на расстоянии 80 см и 100 см от зарядки. Видно, что они заряжаются, но как только человек прикрывает зарядку рукой, процесс прекращается.
Технологию назвали Motorola One Hyper. Motorola утверждает, что могут быть заряжены одновременно до семи смартфонов. Больше об этом, к сожалению, ничего не известно.