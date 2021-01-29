Motorola тоже показала дистанционную беспроводную зарядку для смартфонов

На нём два смартфона Motorola Edge (скорее всего, модифицированные), размещены на расстоянии 80 см и 100 см от зарядки. Видно, что они заряжаются, но как только человек прикрывает зарядку рукой, процесс прекращается.

Технологию назвали Motorola One Hyper. Motorola утверждает, что могут быть заряжены одновременно до семи смартфонов. Больше об этом, к сожалению, ничего не известно.