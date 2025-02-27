Motorola уменьшила количество «раздутого» ПО в последних смартфонах

Опубликовано 27 февраля 2025, 02:231 мин.
Motorola уменьшила количество «раздутого» ПО в последних смартфонахИ это большое улучшение
Motorola наконец-то сократила количество вредоносного ПО в своих последних бюджетных смартфонах Moto G 5G (2025) и Moto G Power 5G (2025), пишет AndroidAuthority. Предыдущие модели были наполнены нежелательными приложениями и рекламой, что якобы вызывало недовольство у многих при настройке. Но теперь Motorola удалила папки «покупки», «игры» и «развлечения», которые ранее обманывали пользователей, заставляя загружать ненужные приложения.
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Хотя некоторые предустановленные приложения остались — например, Chime, Block Blast и версия пасьянса, наполненная рекламой, — их, по крайней мере, можно удалить. К сожалению, Motorola по-прежнему продвигает приложение 1Weather, которое медленно загружается, бомбардирует пользователей рекламой и ссылается на внешние новостные статьи. Хорошая новость? Его тоже можно удалить.