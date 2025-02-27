Motorola уменьшила количество «раздутого» ПО в последних смартфонах

И это большое улучшение

Motorola наконец-то сократила количество вредоносного ПО в своих последних бюджетных смартфонах Moto G 5G (2025) и Moto G Power 5G (2025), пишет AndroidAuthority. Предыдущие модели были наполнены нежелательными приложениями и рекламой, что якобы вызывало недовольство у многих при настройке. Но теперь Motorola удалила папки «покупки», «игры» и «развлечения», которые ранее обманывали пользователей, заставляя загружать ненужные приложения.