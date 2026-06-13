Motorola вновь выпустила смартфон Moto G87, но теперь это Moto G Max

Стоимость Moto G Max в Бразилии — 2519 бразильских реалов (около 493 долларов). Смартфон получил экран 6,8 дюйма, AMOLED, разрешение 1,5K, 120 Гц. Пиковая яркость — 5000 нит, защитное стекло Gorilla Glass 7i. Процессор MediaTek Dimensity 6400, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ основной.

Основная камера 200 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная на 8 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп. Аккумулятор 5200 мА·ч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Стереодинамики, поддержка Dolby Atmos, защита от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а также военный стандарт MIL-STD-810H.