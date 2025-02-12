Motorola возродила гламур 2000-х в новом розовом дизайне раскладушки Razr Plus

Опубликовано 12 февраля 2025, 22:061 мин.
Motorola возродила гламур 2000-х в новом розовом дизайне раскладушки Razr PlusРозовый телефон-раскладушка в стиле Пэрис Хилтон
Motorola возвращает нотки гламура начала 2000-х годов с Razr Plus Paris Hilton Edition — розовым телефоном-раскладушкой, выпущенным ограниченным тиражом и поступающим в продажу 13 февраля по цене 1200 долларов.
© Motorola
Специальное издание также включает в себя розовый чехол из веганской кожи со сменными ремешками для запястья, что делает его похожим на мини-сумочку. Motorola также настроила ПО, добавив эксклюзивные обои, уведомления и оповещения. Телефон поставляется в уникальной коробке с персональным посланием от самой Пэрис Хилтон.
В то время как стандартный Razr Plus (2024) обычно стоит около 1000 долларов и часто может быть найден со скидкой, это коллекционное издание имеет более премиальную цену.
Скоро, кстати, должны официально представить следующую итерацию смартфона.