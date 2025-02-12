Motorola возродила гламур 2000-х в новом розовом дизайне раскладушки Razr Plus

Специальное издание также включает в себя розовый чехол из веганской кожи со сменными ремешками для запястья, что делает его похожим на мини-сумочку. Motorola также настроила ПО, добавив эксклюзивные обои, уведомления и оповещения. Телефон поставляется в уникальной коробке с персональным посланием от самой Пэрис Хилтон.

В то время как стандартный Razr Plus (2024) обычно стоит около 1000 долларов и часто может быть найден со скидкой, это коллекционное издание имеет более премиальную цену.

Скоро, кстати, должны официально представить следующую итерацию смартфона.