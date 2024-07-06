Motorola всё же решила обновить годовалый складной Razr до Android 14

Опубликовано 06 июля 2024, 17:09
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Motorola всё же решила обновить годовалый складной Razr до Android 14Решив проблему задержки программного обеспечения
Motorola начала распространение Android 14 для своих складных устройств 2023 года Razr и Razr+. Обновление, сопровождаемое патчем безопасности, привносит другие усовершенствования в модель Razr+, включая поддержку функции Always-On Display.
Несмотря на задержку со стороны Motorola, обновление Android 14 вносит важные улучшения, хотя, по некоторым данным, оно еще не доступно для всех устройств. Так, некоторые пользователи уже получили обновление, в то время как другие все еще ждут, что говорит о поэтапной стратегии распространения, отмечают СМИ.
Этот шаг последовал за недавним запуском серии Razr 2024 года с уже предустановленным Android 14. Возможно, в компании ставки ставили на выпуск нового устройства, нежели на обновление существующих. На этом фоне критика пользователей из-за медленного выхода обновлений выглядит объективной.