Motorola всё же решила обновить годовалый складной Razr до Android 14

Несмотря на задержку со стороны Motorola, обновление Android 14 вносит важные улучшения, хотя, по некоторым данным, оно еще не доступно для всех устройств. Так, некоторые пользователи уже получили обновление, в то время как другие все еще ждут, что говорит о поэтапной стратегии распространения, отмечают СМИ.

Этот шаг последовал за недавним запуском серии Razr 2024 года с уже предустановленным Android 14. Возможно, в компании ставки ставили на выпуск нового устройства, нежели на обновление существующих. На этом фоне критика пользователей из-за медленного выхода обновлений выглядит объективной.