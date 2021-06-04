Телефоны
Сегодня в 17:33
Motorola выпустит бюджетный «неубиваемый» смартфонВозродит Motorola Defy
Почти десять лет назад вышел защищённый смартфон Motorola Defy на базе Android. Он был устойчив к воздействию пыли и воды, а также имел ударопрочный экран. Стало известно, что компания хочет возродить устройство.
Ещё не анонсированный телефон Motorola под кодовым именем Motorola Athena заметили в Google Play Console и Geekbench. Скорее всего, устройство будут продавать под именем Motorola Defy.
Инсайдер рассказал, что выйдет даже не один такой смартфон, а целая серия. Предполагается, что у новинки будут процессор Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 10. Также сообщается, что разрешение дисплея Motorola Defy составит HD+.
Логично предположить, что новинка тоже будет ударопрочной и защищённой. Первый Motorola Defy был недорогим устройством, поэтому его преемник тоже может быть бюджетным.