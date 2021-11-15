Motorola выпустит двойной флагман

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Motorola выпустит двойной флагманОдна версия подешевле, другая подороже
Известно, что Motorola готовит к выходу флагманский смартфон Moto Edge X. Появилась информация, что он выйдет не один: компания презентует «двойной флагман». Различия между смартфонами будут заключаться в используемых процессорах.
Сообщается, что одно устройство будет работать на существующей SoC Snapdragon 8-й серии, а другое — на платформе нового поколения, которую ещё не анонсировали. Таким образом один смартфон получит Snapdragon 888+, а второй — предполагаемый Snapdragon 8 Gen1.
К сожалению, информатор не сообщил другие подробности о грядущем аппарате на Snapdragon 888+. Отмечается только, что эта модель будет дешевле смартфона на Snapdragon 8 Gen1.
Напомним, наиболее топовому Moto Edge X пророчат дисплей диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 144 Гц, поддержку памяти LPDDR5 RAM, UFS 3.1, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой 68-Вт зарядкой.
Источник: Gizmochina