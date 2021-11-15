Motorola выпустит двойной флагман

Сообщается, что одно устройство будет работать на существующей SoC Snapdragon 8-й серии, а другое — на платформе нового поколения, которую ещё не анонсировали. Таким образом один смартфон получит Snapdragon 888+, а второй — предполагаемый Snapdragon 8 Gen1.

К сожалению, информатор не сообщил другие подробности о грядущем аппарате на Snapdragon 888+. Отмечается только, что эта модель будет дешевле смартфона на Snapdragon 8 Gen1.

Напомним, наиболее топовому Moto Edge X пророчат дисплей диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 144 Гц, поддержку памяти LPDDR5 RAM, UFS 3.1, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой 68-Вт зарядкой.