Motorola выпустит конкурента Redmi Note 10 Pro

Согласно информации источников, Moto G60 будет работать под управлением Android 11. Смартфон получит 6,78-дюймовый дисплей разрешением Full HD+ (2460 × 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В экране должен быть вырез под фронтальную камеру на 32 Мп.

Основная камера смартфона будет включать в себя 108-Мп датчик Samsung ISOCELL HM2, 16-Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2-Мп сенсор.

Moto G60 будет оснащаться 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ постоянной. Аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

В новой линейке ожидается три модели.