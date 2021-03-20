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Сегодня в 12:14
Motorola выпустит конкурента Redmi Note 10 Pro
Но у смартфона Moto будет батарея на 6000 мАч
Motorola готовит к выходу новый смартфон среднего уровня — Moto G60. Он может стать конкурентом Redmi Note 10 Pro.
Согласно информации источников, Moto G60 будет работать под управлением Android 11. Смартфон получит 6,78-дюймовый дисплей разрешением Full HD+ (2460 × 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. В экране должен быть вырез под фронтальную камеру на 32 Мп.
Основная камера смартфона будет включать в себя 108-Мп датчик Samsung ISOCELL HM2, 16-Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2-Мп сенсор.
Moto G60 будет оснащаться 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ постоянной. Аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.
В новой линейке ожидается три модели.