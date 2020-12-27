Motorola выпустит смартфон на топовом процессоре для Android

Источники опираются на сообщения генерального директора Lenovo Чен Джин (Chen Jin) в китайской соцсети Weibo. Он заявил, что скоро состоится презентация нового смартфона.

Стоит отметить, что последний флагман Motorola представила в апреле — это был Edge Plus. Устройство оказалось первым 5G-смартфоном бренда на процессоре Snapdragon 865.

Пока неизвестно, каким окажется следующий флагман Motorola на Snapdragon 888. Но, скорее всего, характеристики у него будут интересными.

Помимо топового смартфона от Motorola ожидают аппарат среднего уровня на старом процессоре Snapdragon 865 и с батареей на 5000 мАч.