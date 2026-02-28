Motorola выпустит специальные версии смартфонов Edge и Razr в стиле FIFA

Обе модели сохранят блок квадратной формы с тремя камерами. У Edge 70 Fusion появится золотая окантовка вокруг модуля. Кнопки громкости и питания останутся на правой стороне корпуса.

Пока Motorola официально не подтвердила выпуск FIFA-версий и не раскрыла цены.