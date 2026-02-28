Motorola выпустит специальные версии смартфонов Edge и Razr в стиле FIFA

Опубликовано 28 февраля 2026, 12:331 мин.
Motorola выпустит специальные версии смартфонов Edge и Razr в стиле FIFAУтечка раскрыла внешний вид
В Сети появились изображения смартфонов Motorola в специальном оформлении, посвящённом FIFA. Речь идёт о моделях Motorola Edge 70 Fusion и Motorola Razr Fold.
© Evan Blass
В целом дизайн устройств останется прежним, но задняя панель станет текстурированной вместо привычных пастельных цветов. Логотип FIFA и надпись «Official Smartphone Partner» разместят на корпусе, предположительно в золотом цвете.
Обе модели сохранят блок квадратной формы с тремя камерами. У Edge 70 Fusion появится золотая окантовка вокруг модуля. Кнопки громкости и питания останутся на правой стороне корпуса.
Пока Motorola официально не подтвердила выпуск FIFA-версий и не раскрыла цены.