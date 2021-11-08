Motorola выпустит свой первый игровой смартфон

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Motorola выпустит свой первый игровой смартфонНа мощном процессоре
Стало известно, что Motorola готовит к выпуску новый смартфон — Moto Edge X. Он может стать первым игровым устройством в линейке бренда.
Motorola опубликовала тизер грядущего устройства. Он, впрочем, мало что говорит об устройстве кроме того, того оно будет мощным. В посте также упоминается фраза «игровой телефон».
В утечке также есть любопытные мелочи: похоже, Motorola наконец-то решила установить флагманский чипсет в одну из своих моделей. Предполагается, что Edge X будет оснащён процессором Snapdragon 888, экраном частотой обновления 144 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и основной камерой на 108 Мп.
Также ходят слухи, что Motorola может стать одним из первых брендов, которые выпустят телефон с новейшим топовым процессором Snapdragon 898.
Источник: Phonearena