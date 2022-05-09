Motorola выпустит свой первый смартфон-рулон

Инсайдер рассказал, что Motorola создаёт новый телефон под кодовым названием Felix. Устройство, скорее всего, будет черпать вдохновение из дизайна Razr и следовать той же философии. Сообщается, что экран нового смартфона будет расширяться вертикально. В свёртнутом виде он будет максимально удобен, чтобы носить его в кармане. А треть экрана обернута вокруг механизма внизу.

Больше подробностей об аппарате нет. Возможно, в скором времени, по мере разработки будет появляться всё больше информации о нём. В любом случае, важно, что Motorola уже двигается в этом направлении.