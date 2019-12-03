Motorola запатентовала новую раскладушку с гибким экраном

Патент опубликовала Всемирная организация интеллектуальной собственности. Согласно документам, разработчики Motorola задумываются о возрождении съёмных модулей Moto Mods, которые сделают новое гибкое устройство более функциональным. Один из модулей, например, будет иметь камеру, а также может использоваться как подставка. Другие модули будут содержать проектор, стереодинамики и т.д.

Экран у новинки может быть как гибким, так и состоять из отдельных частей. Пользоваться раскладушкой в закрытом состоянии можно будет с помощью дополнительного дисплея.

Поскольку это пока лишь патент, выхода смартфона придётся ждать долго. Если Motorola вообще решит претворить идею в жизнь.