Телефоны
Сегодня 15:39
Motorola запатентовала новую раскладушку с гибким экраном
Она будет иметь съёмные полезные модули
Недавно Motorola представила первую в истории раскладушку с гибким экраном — Razr. Но останавливаться на этом бренд не намерен: в сети появилась патентная документация с описанием нового подобного смартфона.
Патент опубликовала Всемирная организация интеллектуальной собственности. Согласно документам, разработчики Motorola задумываются о возрождении съёмных модулей Moto Mods, которые сделают новое гибкое устройство более функциональным. Один из модулей, например, будет иметь камеру, а также может использоваться как подставка. Другие модули будут содержать проектор, стереодинамики и т.д.
Экран у новинки может быть как гибким, так и состоять из отдельных частей. Пользоваться раскладушкой в закрытом состоянии можно будет с помощью дополнительного дисплея.
Поскольку это пока лишь патент, выхода смартфона придётся ждать долго. Если Motorola вообще решит претворить идею в жизнь.