Может ли гроза испортить ваш смартфон? Xiaomi дала ответ

Xiaomi поставила эксперимент с катушкой Теслы. «Молния» поражала смартфон Xiaomi 12S, и было видно, что телефон продолжает воспроизводить видео без каких-либо перерывов или проблем. Удары током также не повлияли на качество телефонных звонков. Как говорит Xiaomi: «Это доказывает, что грозы не влияют на использование смартфонов».

Означает ли это, что вы должны беззаботно выходить на улицу во время грозы? Нет, потому что всё ещё есть вероятность, хоть и низкая, что вас ударит молния.