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Может ли смартфон размагнитить банковскую карту

Есть такой миф
Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что бояться размагничивания карт смартфонами не стоит.
Может ли смартфон размагнитить банковскую карту

«"Нельзя хранить банковские карты в чехле смартфона" — это, пожалуй, самая распространённая городская легенда недавнего времени из сферы личных финансов. Якобы магнитная полоса на карточке может размагнититься от воздействия телефона. К счастью, это действительно не больше, чем домыслы. Безусловно, карта может перестать работать, но для этого нужно воздействие очень сильного магнита», — рассказал эксперт «Ленте.ру».

По его словам, электромагнитного излучения современных смартфонов недостаточно для подобного эффекта. Помимо этого, большинство современных банковских карт оснащены чипами, а магнитная полоса служит для подстраховки.

Что нельзя делать с банковской картой, так это сгибать, мочить, хранить её при температуре выше плюс 40 и ниже минус 20 градусов, оставлять под воздействием прямых солнечных лучей.

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