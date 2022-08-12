Может ли смартфон размагнитить банковскую карту

«"Нельзя хранить банковские карты в чехле смартфона" — это, пожалуй, самая распространённая городская легенда недавнего времени из сферы личных финансов. Якобы магнитная полоса на карточке может размагнититься от воздействия телефона. К счастью, это действительно не больше, чем домыслы. Безусловно, карта может перестать работать, но для этого нужно воздействие очень сильного магнита», — рассказал эксперт «Ленте.ру».

По его словам, электромагнитного излучения современных смартфонов недостаточно для подобного эффекта. Помимо этого, большинство современных банковских карт оснащены чипами, а магнитная полоса служит для подстраховки.

Что нельзя делать с банковской картой, так это сгибать, мочить, хранить её при температуре выше плюс 40 и ниже минус 20 градусов, оставлять под воздействием прямых солнечных лучей.