Может ли взорваться внешний аккумулятор в сумке

Вздутие может произойти из-за выкипания электролита. Также батареи просто могут потерять свою ёмкость из-за разрушения поверхности абсорбера. «В повербанках нагревается не только элемент питания, но и контроллер, преобразующий электрический ток в нужное для подзаряжаемого гаджета напряжение. Поэтому при наличии в аккумуляторе функции быстрой зарядки не стоит его носить во время работы в чехле, сумке, или кармане куртки. Так вы только увеличите его нагрев», — заявил Ситнов.

А вот холод менее опасен для аккумуляторов. Он может лишь понизить их ёмкость или рабочий ресурс циклов перезарядки. «Не рекомендуется допускать перепадов температур и просто выхода за безопасный эксплуатационный диапазон, который составляет от 0 до +25 градусов, а также исключить возможность механических повреждений, а при их возникновении утилизировать устройство», — добавил специалист.