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11:07, 22 декабря 2022
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Можете не тратить минуты: МегаФон улучшил связь при звонках через WhatsApp и Telegram

Будет доступно всем абонентам

МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, улучшив звонки через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, сообщает пресс-служба оператора. Система Deep packet inspection сканирует проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и при помощи специальной платформы выделяет дополнительный ресурс для звонков.

Можете не тратить минуты: МегаФон улучшил связь при звонках через WhatsApp и Telegram

Фото: МегаФон

Уникальность решения, по сообщению оператора заключается в способности гибко управлять трафиком “на уровне любой краткосрочной абонентской сессии”. Эта технология позволяет избежать обрывов, задержек звука во время звонка и не только.

Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу”, - пояснил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев, его слова цитирует пресс-служба.

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