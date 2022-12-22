Можете не тратить минуты: МегаФон улучшил связь при звонках через WhatsApp и Telegram

Уникальность решения, по сообщению оператора заключается в способности гибко управлять трафиком “на уровне любой краткосрочной абонентской сессии”. Эта технология позволяет избежать обрывов, задержек звука во время звонка и не только.

“Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу”, - пояснил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев, его слова цитирует пресс-служба.