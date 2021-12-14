Можно ли вылечить депрессию через смартфон

Исследователей интересовала эффективность цифровых методов лечения депрессии, так как из-за пандемии людям стало сложнее попасть на личный приём к специалисту.

Авторы новой научной работы проанализировали 83 исследования цифровых приложений для лечения депрессии. Всего в них были данные по 15 530 людям. Цифровое лечение сравнивали с традиционным.

Как оказалось, терапия через смартфон или компьютер может помочь справиться с симптомами депрессии. Нужно только, чтобы она велась под руководством профессионала. При этом тип устройства не имел значения.

Учёные пришли к выводу, что цифровая терапия под руководством специалиста может оказаться важной для общества.