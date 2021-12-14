Можно ли вылечить депрессию через смартфон

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Можно ли вылечить депрессию через смартфонВердикт учёных
Учёные из Хельсинкского университета выяснили, может ли терапия через смартфон или компьютер заменить человеку с депрессией личный приём у психотерапевта.
Исследователей интересовала эффективность цифровых методов лечения депрессии, так как из-за пандемии людям стало сложнее попасть на личный приём к специалисту.
Авторы новой научной работы проанализировали 83 исследования цифровых приложений для лечения депрессии. Всего в них были данные по 15 530 людям. Цифровое лечение сравнивали с традиционным.
Как оказалось, терапия через смартфон или компьютер может помочь справиться с симптомами депрессии. Нужно только, чтобы она велась под руководством профессионала. При этом тип устройства не имел значения.
Учёные пришли к выводу, что цифровая терапия под руководством специалиста может оказаться важной для общества.
Источник: Naked Science