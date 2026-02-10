МТС намекнул на скорый запуск 5G в России

Как пишут СМИ, текущие 4G-сети близки к «насыщению», да и на потребительском рынке уже сложно найти новые источники роста.

Технологическая база также готова: дочерняя компания МТС — «Иртея» — разработала собственную 5G-станцию, а оператор планирует направлять до 10% операционной прибыли на исследования и разработки. К тому же в России уже достаточно китайских смартфонов, что способны работать с сетями нового поколения, значит стандарт востребован.

Коммерческий запуск 5G в России, сообщают СМИ, ожидается уже в этом году после выделения операторам частот в диапазоне 4400−4990 МГц.

Как сообщили в пресс-службе МТС: «на период 2026-2027 годов запланированы инвестиции в развитие радио подсистем и транспортной сети по всей стране в размере 18 млрд руб. МТС готова к запуску полного стека продуктов и услуг для своих клиентов сразу после положительного решения правительства о выделении частот».