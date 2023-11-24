МТС испытывает проект превращения смартфонов в «рой» для обучения ИИ

МТС испытывает проект превращения смартфонов в «рой» для обучения ИИПридется поделиться его мощностями
МТС испытала проект «Рой 9», в рамках которого пользователи на добровольной основе присоединяются к развитию ИИ, предоставив свои устройства для разработки моделей машинного обучения, пишет «Коммерсантъ».
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Участники проекта предоставляют вычислительные мощности по аналогии с пулами для добычи криптовалюты, но вместо цифровых монет они будут использоваться для обучения нейронных сетей. В настоящее время платформа находится в экспериментальной стадии и позволяет пользователям обучать четыре модели ИИ.
Широкое развертывание платформы пока не предвидится, это всего лишь проверка гипотезы в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания пока умалчивает о деталях, но намекает на возможные стимулы для участников.
Эксперты полагают, что в условиях нехватки вычислительных мощностей в области ИИ крауд-фандинг может частично решить эту проблему: участники могут получить скидки на услуги МТС или дополнительные пакеты данных.