МТС испытывает проект превращения смартфонов в «рой» для обучения ИИ

Участники проекта предоставляют вычислительные мощности по аналогии с пулами для добычи криптовалюты, но вместо цифровых монет они будут использоваться для обучения нейронных сетей. В настоящее время платформа находится в экспериментальной стадии и позволяет пользователям обучать четыре модели ИИ.

Широкое развертывание платформы пока не предвидится, это всего лишь проверка гипотезы в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания пока умалчивает о деталях, но намекает на возможные стимулы для участников.

Эксперты полагают, что в условиях нехватки вычислительных мощностей в области ИИ крауд-фандинг может частично решить эту проблему: участники могут получить скидки на услуги МТС или дополнительные пакеты данных.