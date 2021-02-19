МТС начала российские продажи смартфона за 2990 рублей

Это довольно компактное устройство — диагональ его экрана составляет 4,95 дюйма. Устройство работает на четырёхъядерном процессоре MT6580. Операционная система тут — облегчённая Android 10 Go. Поэтому телефон должен работать стабильно. Есть 32 ГБ памяти, но можно расширить внутреннее хранилище картой microSD.

Основная камера представлена датчиком на 5 Мп. МТС Smart Bit поддерживает две SIM-карты, работает с сетями Wi-Fi, оснащён съёмным аккумулятором ёмкостью 2000 мАч, Телефон может весь день проработать в стандартном режиме без подзарядки.

Цена в 2990 рублей является окончательной. Подключаться к тарифам МТС не обязательно.