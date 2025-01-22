МТС объявила российские цены и подарки покупателям смартфонов Samsung Galaxy S25

Цены начинаются от 99 990 рублей

МТС объявила о начале предзаказа в России смартфонов серии Samsung Galaxy S25, приуроченных к глобальному мероприятию Galaxy Unpacked 2025. До 2 февраля в интернет-магазине МТС открыт прием предварительных заказов по цене от 99 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 3 Pro и смогут воспользоваться рассрочкой 0% на 24 месяца.