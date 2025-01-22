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Опубликовано 22 января 2025, 21:00
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МТС объявила российские цены и подарки покупателям смартфонов Samsung Galaxy S25

Цены начинаются от 99 990 рублей
МТС объявила о начале предзаказа в России смартфонов серии Samsung Galaxy S25, приуроченных к глобальному мероприятию Galaxy Unpacked 2025. До 2 февраля в интернет-магазине МТС открыт прием предварительных заказов по цене от 99 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 3 Pro и смогут воспользоваться рассрочкой 0% на 24 месяца.
МТС объявила российские цены и подарки покупателям смартфонов Samsung Galaxy S25

© Samsung

Цены.

  • S25 (12 ГБ+128 ГБ): 99 990 руб.

  • S25+ (12 ГБ+256 ГБ): 129 990 руб.

  • S25 Ultra (12 ГБ+256 ГБ): 159 990 руб.

Для предварительного заказа необходим депозит в размере от 15 000 до 30 000 рублей, который вычитается из общей стоимости.

Дизайн.

  • Galaxy S25 и S25+ lоступны в сером, синем, мятном и темно-синем цветах.
  • Galaxy S25 Ultra: титановый корпус в черном, сером, серебристом и синем цветах.

Основные характеристики.

  • Основная камера с разрешением 200 Мп и расширенными ИИ-инструментами редактирования.

  • ИИ-инструменты для создания текста и создания видеороликов.

  • Процессор Snapdragon 8 Elite

  • AMOLED-экраны с частотой обновления до 120 Гц.

  • Galaxy S25 Ultra также включает поддержку S Pen, перевод звонков в реальном времени и улучшенное охлаждение для игр.