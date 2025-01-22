МТС объявила российские цены и подарки покупателям смартфонов Samsung Galaxy S25

Опубликовано 22 января 2025, 21:001 мин.
МТС объявила российские цены и подарки покупателям смартфонов Samsung Galaxy S25Цены начинаются от 99 990 рублей
МТС объявила о начале предзаказа в России смартфонов серии Samsung Galaxy S25, приуроченных к глобальному мероприятию Galaxy Unpacked 2025. До 2 февраля в интернет-магазине МТС открыт прием предварительных заказов по цене от 99 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 3 Pro и смогут воспользоваться рассрочкой 0% на 24 месяца.
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Цены.
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S25 (12 ГБ+128 ГБ): 99 990 руб.
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S25+ (12 ГБ+256 ГБ): 129 990 руб.
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S25 Ultra (12 ГБ+256 ГБ): 159 990 руб.
Для предварительного заказа необходим депозит в размере от 15 000 до 30 000 рублей, который вычитается из общей стоимости.
Дизайн.
- Galaxy S25 и S25+ lоступны в сером, синем, мятном и темно-синем цветах.
- Galaxy S25 Ultra: титановый корпус в черном, сером, серебристом и синем цветах.
Основные характеристики.
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Основная камера с разрешением 200 Мп и расширенными ИИ-инструментами редактирования.
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ИИ-инструменты для создания текста и создания видеороликов.
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Процессор Snapdragon 8 Elite
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AMOLED-экраны с частотой обновления до 120 Гц.
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Galaxy S25 Ultra также включает поддержку S Pen, перевод звонков в реальном времени и улучшенное охлаждение для игр.