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12:48, 26 января 2023
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МТС оспорил обвинения в незаконном повышении цен на тарифы

Повышение составило более 20%

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила МТС в незаконном повышении цен на тарифы. Теперь оператор оспорил это.

МТС оспорил обвинения в незаконном повышении цен на тарифы

Фото: Flickr

МТС подала иск против ФАС. В компании говорят, что служба выносила своё решение, исходя из прогноза соотношения прироста выручки и расходов МТС в 2022 году. Однако оператор не согласен с этим прогнозом.

В ФАС же отметили, что с начала 2022 года к ним поступало «большое количество обращений абонентов сотового оператора МТС по вопросу повышения стоимости тарифов». В среднем повышение составило более 20%. Компания объяснила это ростом своих затрат.

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