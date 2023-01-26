МТС оспорил обвинения в незаконном повышении цен на тарифы

12:48, 26 января 2023
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МТС оспорил обвинения в незаконном повышении цен на тарифыПовышение составило более 20%
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила МТС в незаконном повышении цен на тарифы. Теперь оператор оспорил это.
Фото: Flickr
МТС подала иск против ФАС. В компании говорят, что служба выносила своё решение, исходя из прогноза соотношения прироста выручки и расходов МТС в 2022 году. Однако оператор не согласен с этим прогнозом.
В ФАС же отметили, что с начала 2022 года к ним поступало «большое количество обращений абонентов сотового оператора МТС по вопросу повышения стоимости тарифов». В среднем повышение составило более 20%. Компания объяснила это ростом своих затрат.