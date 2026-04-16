МТС открыл предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro

Опубликовано 16 апреля 2026, 17:001 мин.
МТС открыл предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 и nova 15 ProОт 33 990 рублей
МТС объявила о старте предзаказов серии смартфонов HUAWEI nova — 15 и 15 Pro. Pro-версия получила алюминиевый корпус толщиной 6,9 мм, обычная — композитный (7,2 мм).
У обеих моделей дисплей яркостью до 4000 нит, защитное стекло Kunlun Glass и аккумуляторы ёмкостью 6500 мА·ч (в Pro) и 6000 мА·ч. Быстрая зарядка — до 100 Вт.
В Pro-версии и основная, и фронтальная камеры оснащены системой точной цветопередачи. Портретный объектив на 50 МП даёт снимки «студийного» качества.
ИИ помогает выбирать лучший кадр, удалять лишние объекты и управлять жестами (листать страницы, делать скриншоты). Есть шумоподавление для звонков.
Есть акция с 16 по 30 апреля. Цены со скидкой 3 тысячи рублей:
nova 15 Pro (256 ГБ) — 41 990 руб, (512 ГБ) — 46 990 руб.
nova 15 (256 ГБ) — 33 990 руб, (512 ГБ) — 38 990 руб.