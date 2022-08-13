МТС пожаловался на рекламу МегаФона со слоганом «оператор №1». Наказывать никого не стали

«ФАС России не усмотрела признаков нарушения антимонопольного законодательства "МегаФоном", исходя из представленных материалов телекоммуникационной компанией МТС", — цитирует ФАС ТАСС.

Сообщается, что в начале августа ведомство получило жалобу от МТС. Компании не понравился рекламный слоган МегаФона «Переходи на оператора № 1». В рекламных материалах также было написано, что это звание подтверждено исследованиями Fastest Mobile Network Speedtest Awards - 2022, Best Mobile Coverage Speedtest Awards - 2022.

По данным исследований, у МегаФона медианная скорость скачивания в сети составляла 25,01 Мбит/с, а медианная скорость загрузки — 9,09 Мбит/с. У МТС результаты по были 19,13 и 6,75 Мбит/с соответственно.