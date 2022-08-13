МТС пожаловался на рекламу МегаФона со слоганом «оператор №1». Наказывать никого не стали

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МТС пожаловался на рекламу МегаФона со слоганом «оператор №1». Наказывать никого не сталиМегаФон ссылается на данные по скорости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не увидела нарушений в рекламе МегаФона, где он называет себя «оператором №1». Ранее на это пожаловался МТС.
«ФАС России не усмотрела признаков нарушения антимонопольного законодательства "МегаФоном", исходя из представленных материалов телекоммуникационной компанией МТС", — цитирует ФАС ТАСС.
Сообщается, что в начале августа ведомство получило жалобу от МТС. Компании не понравился рекламный слоган МегаФона «Переходи на оператора № 1». В рекламных материалах также было написано, что это звание подтверждено исследованиями Fastest Mobile Network Speedtest Awards - 2022, Best Mobile Coverage Speedtest Awards - 2022.
По данным исследований, у МегаФона медианная скорость скачивания в сети составляла 25,01 Мбит/с, а медианная скорость загрузки — 9,09 Мбит/с. У МТС результаты по были 19,13 и 6,75 Мбит/с соответственно.