МТС продаёт новейший iPhone 12 со скидкой до 8000 рублей

В обычное время МТС предлагает, например, модель со 128 ГБ памяти за 84 990 рублей. Сейчас действует скидка в 1000 рублей, а также дополнительное снижение цены при покупке какого-либо товара. Для Москвы МТС предлагает защитное стекло. В сумме с ним придётся заплатить 77 689 рублей. В официальных магазинах дешевле не найти.