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Сегодня 17:20
МТС продаёт новейший iPhone 12 со скидкой до 8000 рублей
Но при условии покупки дополнительного товара
В интернет-магазине МТС проходит акция: новейший iPhone 12 с разными объёмами памяти можно купить на 6-8 тысяч дешевле, если приобрести дополнительный товар на сумму от 500 рублей.
В обычное время МТС предлагает, например, модель со 128 ГБ памяти за 84 990 рублей. Сейчас действует скидка в 1000 рублей, а также дополнительное снижение цены при покупке какого-либо товара. Для Москвы МТС предлагает защитное стекло. В сумме с ним придётся заплатить 77 689 рублей. В официальных магазинах дешевле не найти.
На официальном сайте оператора МТС можно выбирать объём памяти и цвета для iPhone 12. Предложение, скорее всего, ограничено, но сколько продлится, неизвестно.